Juliana da a conocer cuál es el origen de los sueños y envía una emotiva lección a los niños

Juliana, quien desde niña ha estado envuelta en el mundo del entretenimiento y creció en la pantalla de Caracol Televisión, regresa a casa tras ser invitada del Equipo Greeicy para acompañar a estos participantes de La Voz Kids 2024 durante la Semifinal y brindarles consejos para que lleguen lejos en este sueño en la música.

Esta cantante, quien fue ganadora de un Latin Grammy como 'Mejor nueva artista', no solo se conecta con su niña interior, sino que responde, de manera muy carismática, a las preguntas más frecuentes que hay durante la infancia.

Juliana, invitada a La Voz Kids, responde a preguntas hechas por niños

Una de las preguntas más clásicas entre los niños es la de el origen de los bebés, por lo cual Juliana responde: "vienen de un planeta externo y se engendran en la barriga de la mamá porque ellas tienen ese súperpoder y es que pueden guardar niños desde muy chiquitos".

Luego de pasar las risas, la cantante revela que la historia de que la cigüeña los trajo no le gusta mucho, dado que a ella se la decían desde chiquita y lo que pasó fue que por mucho tiempo pensó que habían varios bebés volando por las calles y eso la terminó perturbando un poco.

¿De dónde provienen los sueños?, frente a esto Juliana se inspira y menciona que: "vienen de los deseos del corazón de uno, todas esas cosas que cuando uno se va a dormir anhela que le pasen algún día. También de lo que vemos y de lo que uno siembra en su corazoncito".

Al analizar cuánta agua hay en el mar, la artista empieza a dar una cifra elevada, pero luego no puede contener la risa y confiesa que no sabe la cantidad exacta: "allí hay muchísima agua, pero cada vez es menos, así que depende de ti y de nosotros que la cuidemos, que nos bañemos cortico, que no la desperdiciemos porque ahí viven muchos seres. Aparentemente hay mucha, pero no tanto como creemos".

