Así fue como inició la historia de amor de Madrid y Galo, del Desafío The Box

La Gran Final del Desafío The Box dejó muchas puertas abiertas para el amor. Una de las parejas que más logró conquistar a los televidentes gracias a su espontaneidad y habilidad para competir en las pruebas físicas es la conformada por Galo y Madrid, quienes oficializaron su romance a través de sus cuentas de Instagram , lo que generó múltiples comentarios entre las personas que los admiran.

En diálogo con Caracoltv.com, la pareja se le midió a hacer el tag de Amor y Amistad e, incluso, revelaron detalles inéditos sobre la relación que comenzaron después de su paso por el reality. Según la paisa, en los últimos capítulos era evidente que tenían una fuerte atracción; sin embargo, todavía no había empezado su historia, como todos los televidentes lo creían.

"El día que él y yo nos despedimos, pues, que ya cada uno se iba para su casa, yo me acuerdo que yo me quede abrazándolo como 5 minutos y yo me sentí súper extraña, yo como que 'ay Dios mío esto ya está saliéndose de control'", comentó Madrid en medio de la entrevista.

Posteriormente, tuvieron la oportunidad de reencontrarse en Medellín, justo cuando iban a asistir a una integración con otros Súper Humanos, así que se revelaron los sentimientos que se venían cultivando días atrás por medio de los mensajes de texto.

"Ella tiene una forma de ser muy bonita, ella es como toda extrovertida... Cuando hay que hablar serio con ella, se puede hablar serio", señaló el ganador de la producción. Además, agregó que lo que más le llamó la atención de su novia fue su competitividad y lo excelente que era para las pruebas de aire; no obstante, no permitió que las cosas avanzaran porque estaban en medio de un juego.

