Anuel AA respondió con una indirecta a la canción 'Mi ex tenía razón' de Karol G

Karol G hizo oficial el lanzamiento de su nuevo álbum titulado 'Mañana será bonito: Bichota season', en el que sus seguidores tuvieron varias expectativas, las cuales fueron cumplidas y ahora estos temas son cantados a todo pulmón durante sus conciertos en Estados Unidos. Sin embargo, Anuel AA no quiso quedarse fuera y lanzó su primera indirecta tras escuchar 'Mi ex tenía razón'.

Cabe destacar que las nuevas canciones de 'La Bichota' están siendo queridas por su público, pues acaba de iniciar las presentaciones de su 'Mañana será bonito tour' y ya todos sus fanáticos se aprendieron las letras, con las cuales muestra una faceta más empoderada de sí misma y sin temor a decir lo que piensa.

Definitivamente, Karol G sigue estando en su mejor momento y no deja de estar en ascenso con su carrera, lo cual ha logrado con su trabajo, ya que a pesar de lo que se hable ella no se ha envuelto en polémicas. No obstante, Anuel AA parece necesitar todo lo contrario, pues está más enfocado en lo que pase con su expareja que en él.

Y es que tras su ruptura con Yailin 'la más viral', el puertorriqueño no ha dejado en paz a la cantante paisa, dado que presuntamente tenía la intención de reconquistarla, sin embargo, todo parecieran ser ataques en contra de Feid y una lucha de egos en la que solo él participa, por lo cual se ha encargado de hablar mal del artista e insinuarse a 'La Bichota' con palabras que suelen incomodar a sus seguidores.

Pero como el juego de Karol G no es el mismo, pues no necesita de esto para relucir, sí quiso dejarle en claro lo que piensa ante todo lo que ha estado pasando en la canción 'Mi ex tenía razón', en la que uno de sus fragmentos dice: "mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿pa' qué le digo que no? si me lo hace mejor".

Sin duda alguna, Anuel AA no iba a desaprovechar esto para utilizarlo a su favor y poner los reflectores hacia él para hacer pensar que nada de esto le ha afectado, pues su intención es mostrarse indestructible y no real.

Es por ello que en uno de sus conciertos, para presentar la canción 'Secreto', la cual fue una colaboración con Karol G y en cuyo video hicieron oficial su relación, el puertorriqueño dijo: "yo sé que tu novio no te trata mejor que yo, bebé. Que se escuche en Colombia, que se escuche en Medellín".