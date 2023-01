Angelique Boyer confesó sentirse "nerviosa" de trabajar nuevamente con su novio Sebastián Rulli

Durante años, los amantes de las novelas mexicanas han visto a Sebastián Rulli y a Angelique Boyer interpretar papeles protagónicos en algunas producciones ; sin embargo, un nuevo proyecto artístico tiene muy emocionada a la pareja, en especial a la mujer, quien asegura que ya tuvieron su primer encuentro en el set de grabación y se llevó una gran sorpresa al sentirse nerviosa de trabajar con su novio.

"Estoy muy contenta de grabar con él, acabo de grabar una escena con él y siempre me pone nerviosa. ¿Ustedes lo pueden creer? Cuando llega a maquillaje y yo ya estoy sentada ahí arreglándome todas me cachan porque de pronto agarro así… Me pone muy nerviosa ese hombre, es que qué hombre", comentó Boyer en medio de un en vivo en Instagram , en donde se refirió sobre su participación en la nueva novela 'Vencer el pasado'.

Rulli, por su parte, afirmó que, si bien van a trabajar juntos en la producción, no van a interpretar nuevamente a una pareja como lo han hecho en en otras producciones como 'Lo que la vida me robó' y 'Teresa', sino que van a tener la oportunidad de desenvolverse en otros interesantes papeles.

"No, estamos en el mismo proyecto pero no quiere decir que seamos pareja. De hecho ya verán, está muy divertido", puntualizó el hombre.

La telenovela narra la historia de cuatro mujeres que deben dejar en el pasado algunas situaciones que las convirtieron en blanco de críticas en las plataformas digitales.

"Tras comprobar, en carne propia, que lo publicado en el ciberespacio nunca se borra, deberán aprender que, si quieren vencer la carga del pasado, deben resolver el presente para enfocarse en el feliz futuro que desean alcanzar", enfatizó.

Recientemente Angelique le dio a conocer a sus más de 13 millones de seguidores el nuevo proyecto en el que está trabajando. La publicación ya reúne más de 300 mil 'me gusta' y varios comentarios de felicitaciones por parte de sus fanáticos que no dudan en seguir cada una de las ideas que emprende junto a su equipo de trabajo.