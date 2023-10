Andy Rivera le envió contundente mensaje a un seguidor que cuestionó sus problemas de salud mental

El reconocido cantante de música urbana Andy Rivera ha preocupado a sus seguidores en los últimos meses luego de que anunciara que estaba teniendo algunos problemas de salud mental; por eso, no dudó en responderle de manera contundente a un seguidor que recientemente lo criticó por dejarse afectar cuando aparentemente tiene estabilidad económica.

El hecho tuvo lugar a través de la dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ en su cuenta oficial de Instagram, pues un internauta le escribió en medio de la cajita de comentarios: “Salud mental jumm, vete para un barrio humilde a ver quién sufre de eso y se acuesta sin comer”.

Mira también: Andy Rivera publicó un emotivo video familiar y Jhonny Rivera le dejó un conmovedor mensaje

De inmediato, el intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’ señaló que, contrario a lo que muchos pueden pensar, su vida no siempre estuvo llena de comodidades, pues cuando era tan solo un niño tuvo que pasar junto a su familia por algunos problemas económicos que le enseñaron que el dinero no lo es todo en la vida.

“Yo vengo de un barrio humilde de Bogotá, de un barrio humilde de Pereira y del campo. Ni siquiera vivía en Pereira, vivía a media hora, a 15 minutos del corregimiento de Arabia, en una vereda que se llama Pérez con mi abuelita que era profesora”, expresó.

Publicidad

Asimismo, reveló que la docente tenía que dividir el tablero en varias secciones para poder explicarles a sus alumnos que estaban en diferentes cursos los temas correspondientes a su clase.

No te pierdas: Andy Rivera salió del hospital y reapareció en redes sociales con emotivo mensaje

“A mí nunca me ha definido el ser feliz cuánto hay en una cuenta de banco. Yo le atribuyo este proceso más a no ser una persona tan común y corriente, vivir una vida muy pública, enfrentarme a muchos temas de la fama, pero realmente esto no lo entiende sino el que lo vive o cuando tienes un ser querido que lo vive”, dijo en medio de la plataforma.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado las publicaciones que han sido replicadas para defenderlo, argumentando que en muchas ocasiones la gente suele subestimar la salud mental porque consideran que estas afecciones se pueden solucionar fácilmente.

Te puede interesar: Jhonny Rivera habló sobre el estado de salud de Andy Rivera: "está muy enfermo"

Publicidad

“La gente y sus apuntes irrelevantes 😑 la salud mental nada tiene que ver con el dinero”, “quién dice que uno se enferma por tener plata, la depresión es para rico y pobres y los que la hemos vivido sabemos lo duro que es”, “la gente es bastante atrevida al opinar de lo que no está viviendo”, son algunos de los mensajes que dejaron en la red.