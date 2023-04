Andrea Valdiri y su firma de abogados dieron a conocer la prueba de paternidad de Lowe León

Andrea Valdiri sostuvo una relación con Lowe León en 2021, donde quedó embarazada la barranquillera, pero tiempo después se separaron, aunque ninguno de los dos explicó los motivos. Luego de la polémica por la paternidad de la bebé, en septiembre de 2022, junto a su abogado, Mauricio Cuello, León dio a conocer que ya un juez había solicitado como obligación realizar una prueba de paternidad.

El 2 de abril de 2023 el cantante realizó un en vivo en su cuenta personal de Instagram, afirmando que sí era el padre de Adhara: "Mi reina hermosa que algún día tendré la fortuna de tenerla a mi lado y cargarla, aquí la voy a tener conmigo".

Sin embargo, muchos de sus seguidores tenían la duda de qué había pasado con los resultados de la prueba de ADN. Finalmente, la firma de abogados que representa a Valdiri, informó a la opinión pública la prueba de paternidad.

"La firma Víctor Mosquera Marín abogados, se permite dar a conocer a la opinión pública que el día 27 de abril de 2023 se obtuvo resultado positivo del 99,99 % de la prueba de paternidad practicada al señor Lowe León y a la hija menor de edad de nuestra representada la señora Andrea Valdiri": se puede leer en el comunicado.

"Este resultado se obtiene después de que el señor Lowe León en varias ocasiones negara la paternidad sobre la menor y atentara contundentemente contra la imagen de Andrea Valdiri": concluyó el escrito.

Comunicado de Prensa resultado positivo del 99% de la prueba de paternidad practicada a Lowe León y la hija menor de edad de nuestra representada Andrea Valdiri. Este resultado se obtiene después de que este negara la paternidad, continuaremos con las acciones legales pertinentes pic.twitter.com/sPk8uSi38e — Firma Victor Mosquera Marin Abogados (@VMMAbogados) April 28, 2023

Por el momento la influencer no ha dado declaraciones sobre cómo van a compartir ahora la custodia de la bebé. También se informó que ya tienen un cita, el día 2 de mayo del presente año, para que el juzgado dicte una sentencia y ordene hacer un cambio en el registro civil de Adhara, ya que por el momento solo tiene los apellidos de su madre.

