¿Andrea Valdiri está embarazada? Rumores cogen fuerza

La relación de Andrea Valdiri y Lowe León cada vez parece estar más firme, pues la pareja constantemente da de qué hablar en las redes sociales y no es para menos, pues ambos comparten con sus seguidores sus excéntricos regalos , apasionados viajes juntos y hasta sugestivas fotos.

No obstante, esta vez otros rumores de Andrea Valdiri han cogido fuerza en las redes sociales, ya que inicialmente publicó una foto junto a su novio en la que escribió “Todavía no saben nuestro secreto”, por lo que muchos seguidores aseguraron que “está embarazada”. No obstante, al parecer, la imagen luego fue eliminada.

Además de esto, Andrea estuvo en la clínica en los últimos días, desde donde publicó algunas historias para contarles a sus seguidores que tenía malestar general, pero que no era COVID-19, por lo que los rumores aumentaron.

Finalmente, las especulaciones del posible embarazo cogieron más fuerza luego de que Andrea publicara un sospechoso mensaje en sus historias de Instagram y lo acompañara con un emoji de una mujer embarazada.

“Rico hacer y después salir corriendo, hacer creer que se tiene la razón para evadir responsabilidades. El que no estuvo ahora, que no venga a reclamar después”, escribió Valdiri en la red social.