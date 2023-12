Ana Lucía Domínguez deslumbró en redes con llamativas fotos por sus 40 años: ¡la vieron más joven!

Ana Lucía Domínguez volvió a ser tendencia en redes sociales luego de celebrar su cumpleaños número 40 por todo lo alto, puesto que compartió varias fotografías con las cuales sus seguidores aseguraron que se ve más joven y le comentaron que pareciera que tuviera 20 años.

Y es que la actriz colombiana, quien hace dos décadas le dio vida a Libia en Pasión de Gavilanes, luce mejor que nunca, dado que se encuentra en un punto alto de su carrera a nivel internacional y, a nivel personal, también tiene una gran relación con su esposo Jorge Cárdenas.

En las llamativas imágenes, es posible verla acostada en ropa interior, con un gran arreglo de rosas rosadas y blancas y un letrero que tiene su año de nacimiento (1983), en las cuales su figura fue protagonista. A su vez, se le vio con un vestido de baño enterizo de color azul, en el cual sus curvas quedaron bastante pronunciadas.

En la publicación, que ya cuenta con 271 mil 'me gusta' y más de tres mil comentarios, Ana Lucía Domínguez escribió: "¡es oficial tengo 40 años! Gracias a Dios, a la vida que me ha dado tanto🙌🏽💃🏽". De tal manera, demostró el agradecimiento que tiene por sumar un año más y dejó en claro que para ella no hay ningún problema en reconocer su edad, pues no considera que esto sea un problema.

Asimismo, esta serie de fotografías revelaron que la actriz recibió esta cuarta década en un hotel de Guatapé, Antioquia, en donde se hizo toda esta candente sesión con la cual deslumbró a sus seguidores, quienes no paran de encantarse con su belleza.

Cabe destacar que también tuvo una fiesta, en la cual estuvo acompañada por familiares y amigos, en la cual tomaron cocteles moleculares. A su vez, Ana Lucía Domínguez redactó un mensaje para sus seguidores: "un cumple muy feliz. Gracias a todos por tantos mensajes hermosos llenitos de amor".

Los seguidores de la actriz no dudaron en llenarla de elogios y asegurarle que se ve mucho más joven: "¿40 o 20? ¡Muchas felicidades!", "hermosa, pareces de 20. Feliz cumpleaños que sigas así de radiante", "quiero llegar así a mis 40 años", "Mejor que una de 20", "increíble, se te ve bien joven, unos 10 años menos", "te ves tan hermosa, espectacular", "ojalá llegara yo así a mis 40, está mujer no aparenta ni un poquito esa edad".