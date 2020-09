Amparo Grisales celebró el cumpleaños de Ernesto Calzadilla

Desde que los dos artistas estuvieron juntos en ‘Yo Me Llamo’ han dado muestra de la gran amistad que tienen y no tienen problema en compartirlo con sus seguidores. Por esto, Amparo Grisales no podía dejar pasar los 46 años de Ernesto Calzadilla como si nada.

En un video, compartido por el actor venezolano en su cuenta de Instagram, se ve el lindo detalle que tuvo Grisales con él al invitarlo a su casa, partirle una pequeña torta y cantarle el ‘Feliz cumpleaños’, además de decirle unas conmovedoras palabras:

Ernesto Calzadilla que tengas una hermosísima vuelta al sol, vamos a partirte el bizcocho. Es un honor que estés en mi casa, que hayas salido de tu confinamiento al mío para celebrarte porque sabes que te quiero mucho

Los amigos celebraron con vino y posteriormente, en redes, recibieron varios mensajes de admiración, amor y felicidades por un nuevo año de vida del recordado presentador.