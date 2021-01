"Amanecí peor de mis labios", Koral Costa busca cirujano que le extraiga los biopolímeros

Koral Costa preocupó a sus fanáticos luego de publicar en sus redes sociales un video mostrando la condición actual de su rostro. La pareja sentimental de Omar Murillo se realizó un retoque en los labios para hacerlos más protuberantes, pero este procedimiento le trajo problemas, ya que al igual que otras figuras públicas como Lina Tejeiro y Jessica Cediel , fue víctima de los biopolímeros y ahora está en busca de una solución, pues con el paso de los días la hinchazón aumenta.

Durante el clip, la artista asegura que la sustancia introducida en sus labios logró llegar hasta su mentón y a raíz de esta situación ha decidido realizarse una cirugía para retirar este material sintético que está causando estragos en su cuerpo. Con el fin de encontrar a un profesional que se haga cargo del caso, la cantante le pidió a los usuarios de redes que etiquetaran en su post a los expertos en biopolímeros que conocieran y hasta el momento ha recibido varias propuestas.

Muchos navegantes de la red se solidarizaron con la caleña y le dejaron en los comentarios mensajes positivos para apoyarla durante esta difícil situación que está enfrentando; sin embargo, las críticas no faltaron, algunos cibernautas aseguraron que todo es culpa de su vanidad, incluso le sugirieron buscar por su propia cuenta al cirujano, pues es una determinación que no puede dejar en manos de terceros.

"Ahí esta la vanidad en tener unos labios mas grandes", "vaya al médico de una vez en vez de montar historias", "para que se inyecta eso teniendo labios bonitos", "por qué no buscas mejor por ti misma un buen cirujano que a ti te dé confianza y que te sientas bien, en vez de esperar que tus seguidores etiqueten a alguien" y "vanidad de vanidades, todo es vanidad", fueron algunos de los comentarios que recibió.

No es la primera vez que Koral Costa desata comentarios negativos en redes, usualmente le responde a los internautas que critican su contenido y la tildan de "boleta". En todas las ocasiones ha dejado claro con su particular personalidad que no le afecta el qué dirán, ya que hace lo que le genera felicidad y eso lo más importante.