Alina Lozano y Jim Velásquez reanudaron los preparativos de su boda y revelaron algunos detalles

Alina Lozano y Jim Velásquez se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la farándula nacional no solo por su diferencia de edad, sino también porque han presentado en las últimas semanas algunos problemas que incluso los llevaron a dar por terminada su relación cuando estaban a poco tiempo de contraer matrimonio.

Recientemente, los actores confirmaron que su boda efectivamente se va a realizar como lo habían planeado antes de separarse y hasta revelaron detalles sobre cómo van los preparativos para el tan esperado evento.

“Por acá saludándolos en medio de la naturaleza. Estamos muy contentos dándonos unos días de relax porque la otra semana ya es la prueba del vestido de matrimonio de acá don Jim y de mi vestido, el de la señora Alina”, expresó la intérprete de Nidia en Pedro, el escamoso, en medio del video que ya recoge miles de visualizaciones.

Asimismo, aseguró que por recomendación de su pareja sentimental decidió incluir en sus hábitos el ayuno intermitente para tener un mejor estado físico y de salud hasta que lleguen al altar; no obstante, agregó que este cambio de alimentación no ha sido para nada fácil de seguir.

“¿En qué consiste? Estamos ayunando durante 16 horas en las que no comemos absolutamente nada, ya llevamos como 10 y nos faltan 6 horas”, señaló el joven actor.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado la plataforma para reaccionar con humor ante cada una de sus publicaciones. Mientras algunos dicen que se caracterizan por ser unidos y divertidos, otros simplemente mencionan que no pueden esperar a ver la celebración para terminar de comprender que efectivamente son pareja.

“Llegué a la conclusión que todas las susodichas en mención que se la pasan criticando a Alina y a Jim son aquellas que piden a gritos un Jim en sus vidas: Joven, apuesto y con colágeno”, “les deseo muchísima felicidad en su relación… Un abrazo grande para ambos y que viva el amor❤️❤️”, “ay, muero de amor 😍😍Me imagino la bella boda ❤️”, “súper, me encanta lo que hacen, 😂 disfruten que eso es lo que uno se lleva 👏👏👏”, son algunos de los mensajes que dejaron los internautas.