Alina Lozano respondió si intentará embarazarse de nuevo tras ser acusada de jugar con sus fans

El pasado viernes 3 de mayo, la reconocida actriz y creadora de contenido digital Alina Lozano desmintió ante la opinión pública que estuviese embarazada de Jim Velásquez y aclaró que no se debió a un montaje de su lado, sino que se trató de un falso positivo.

“La prueba casera salió positiva, la de sangre igual, yo les comenté a ustedes lo que había dicho el doctor, que esperáramos un poco porque le parecía muy prematuro, el médico que nos hizo la ecografía también nos dijo lo mismo”, explicó.

Desde aquel incidente, la pareja ha recibido múltiples críticas, dado que hay quienes aseguran que nunca les creyeron y otros, por su parte, les piden no jugar con temas tan delicados como lo es perder hijos, pues muchas mujeres que se han sometido a procesos de reproducción asistida se han sentido afectadas por sus publicaciones.



¿Alina Lozano intentará de nuevo ser madre?

En medio de la polémica, la intérprete de Nidia en Pedro El Escamoso apareció en su cuenta oficial de Instagram para aclarar la situación y asegurar que no seguirá con el proceso para quedar embarazada, pese a que su pareja sentimental todavía no pierde las esperanzas.

“No, ya no vamos a continuar más con otro ciclo y muy agradecida de verdad con la clínica, con el doctor (…) No es un tema fácil, quiero estabilizar mis emociones, hacer el duelo de ese sueño”, comentó en la plataforma.

Del igual modo, señaló que Velásquez todavía se encuentra muy afectado por la noticia y que mantiene la fe de que su esposa podría quedar en la dulce espera en cualquier instante, aunque su edad indique todo lo contrario.

“Jim no se resigna. No sé, a veces siento que actúa como si la vida se fuera a acabar mañana, nadie sabe no, pero es muy joven para que se estrese así”, mencionó.

Finalmente, agregó que por el momento planean dejar todo eso en pausa, pues deben recuperarse emocionalmente de la decepción y tienen que asimilar que para tener un hijo requieren de estabilidad económica.