Aitana y Miguel Bernardeau habrían terminado su relación luego de cuatro años

Aitana y Miguel Bernardeau consolidaban una de las parejas más queridas del entretenimiento español, pero recientemente han surgido varios rumores que apuntan a que la relación habría terminado por un tercero en discordia.

Al actor de la serie 'Elite' se le vio sacando sus pertenencias de la casa de la joven, donde habitaban ya hace un tiempo y ahora él se encontraría en la casa de sus padres pasando la triste situación.

Aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la separación, la cantante sí ha dado indicios de que es verdad. En un evento en el cual se encontraba ella, los periodistas le preguntaron sobre Miguel a lo que ella respondió: "ya sabéis perfectamente que nunca hablo de mi vida personal y hoy no va a ser distinto".

También les pidió amablemente que por favor no la grabaran fuera de su casa: "os lo digo con la mano en el corazón, para ver si me podéis ayudar, que no me grabéis en casa, porque está empezando a venir hombres, a las tres, cuatro de la mañana y yo estoy sola y lo paso muy mal", concluyó Aitana.

Sin embargo, se está hablando que el artista colombiano Sebastián Yatra sería la razón por la cual el actor y la cantante española habrían terminado su relación. Aitana y Sebastián se conocen desde el 2017, cuando él fue invitado a cantar en el reality 'Operación triunfo' y desde ese momento comenzaron una gran amistad.

Han grabado dos canciones juntos 'Corazón sin vida' y 'Las dudas'. Luego, los dos participaron en 'La Voz Kids' de España, donde al parecer tuvieron la oportunidad de acercarse más y consolidar esa química que tienen juntos, inicialmente como amigos.

El 22 de diciembre de 2022, Yatra llegó a la ciudad de Madrid para asistir al concierto que ofreció Aitana como cierre de año. Los artistas fueron vistos los últimos días del año paseando por España, compartiendo junto a sus amigos una tarde de diversión, momento que quedó capturado en un post en el perfil de Instagram de la cantante.