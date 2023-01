¡Muy sexi! Sebastián Yatra muestra su faceta más picante

A diferencia de lo que muchos piensan, Sebastián Yatra no está entusado, pues su corazón no tiene dueña. El artista aseguró que aún no ha llegado la mujer indicada y que en muchas ocasiones se siente solo, pero aprovecha estos momentos para potenciar su carrera.

El artista reveló de dónde salió su más grande éxito ‘Traicionera’, la cual le ha brindado reconocimientos a lo largo de todo el mundo, esta canción no fue de una experiencia personal, simplemente la escribió para lanzar su sencillo.

Yatra no se considera sex simbol, simplemente cree que para ser artista debe trabajar su talento y su imagen, pues todo que hace parte de su carrera.