Aida Victoria Merlano se hizo un radical cambio de look: así se ve

Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras colombianas que más dan de que hablar gracias a sus redes sociales y al contenido que publica, además, su relación con el streamer Westcol también ha sido blanco de comentarios por parte de los usuarios de Internet.

En esta ocasión, la joven se ha convertido en tendencia debido a una publicación en su cuenta de Instagram, allí ya suma cerca de cinco millones de fanáticos, quienes quedaron sorprendidos con su video más reciente, en el que le dio un completo giro a su imagen.

Te puede interesar: Aida Victoria Merlano fue denunciada por sus vecinos y les devolvió el gesto, ¿por qué?

Y es que la filmación inicia con ella viéndose al espejo y con unas tijeras en la mano: “¿Alguna vez han dejado a un primito solo con tijeras? Yo esa etapa no la quemé”, escribió y posteriormente toma un trozo de su cabello y lo corta, luego otro y así continúa.

Mientras ella misma se muestra completamente sorprendida cubre la cámara y en la siguiente toma presume su nuevo look, el cambio no pasó desapercibido, ya que ahora luce su cabellera hasta los hombros y los comentarios no se han tardado en aparecer.

Publicidad

El reel tiene cerca de ocho millones de reproducciones y la mayor parte de los mensajes que le han dejado son halagos sobre su nueva imagen, sin embargo, también hay quienes le dicen que debió cortárselo mejor y así habría podido donarlo, mientras que otros insisten en que, aunque luce bien, se veía diferente con su larga cabellera.

“Preciosa”, “¿Soy la única que le gusta más como se le ve corto? 😍”, “Impactada 😮 eso le crece mañana😍”, “Hermosa 🙌❤️ pero ojalá en 3 semanas no estés como el del meme “no debí hacer eso” 😂”, “Oficialmente quiero ver el proceso de crecimiento”, se puede leer en la publicación.

Por ahora la joven se ha mostrado muy emocionada por el cambio y parece que le gustó bastante su nueva apariencia. De la misma forma, ya se especula entre sus fanáticos cuánto tiempo durará con su nuevo look y si se pondrá extensiones en caso de arrepentirse.

Publicidad