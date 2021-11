Para nadie es un secreto que a Aida Victoria Merlano le gusta hablar abiertamente de temas sexuales e íntimos a través de sus redes sociales, sin embargo, últimamente sus publicaciones han tenido un valor agregado, pues ha contado con artistas y famosos como invitados en sus historias.

En esta oportunidad estuvo con Yeison Jiménez , quien ha causado gran revuelo entre los internautas por las picantes confesiones que le hizo a la creadora de contenido, ya que ella lo interrogó sobre su posición favorita y él respondió entre risas: “hay varias, me gusta en cuatro, también me gusta que me azoten”.

Yeison Jiménez, sorprendido con Aída Victoria Merlano pic.twitter.com/6psafJxRRi — Ana (@PuraCensura) November 13, 2021

Por supuesto, el video con las respuestas del artista se ha hecho viral en redes sociales, pues también confesó cuál es su opinión sobre Aida Victoria, en donde expresó “lo primero que le dije es que tiene una piel brutal, que es muy inteligente y también es mala. No podía creer que tuviera 22 años".