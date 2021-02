Aída Victoria Merlano fue retirada del Malecón por llevar un atuendo revelador

Aída Victoria Merlano relató a través de sus redes sociales, la incómoda experiencia que vivió en el Malecón de Barranquilla, mientras intentaba grabar contenido para una marca. Antes de ser retirada del lugar, la joven de 20 años había compartido en sus historias de Instagram una serie de imágenes, en las que aparecía en patines, vistiendo un panty rojo que llegaba hasta su cintura y una blusa corta.

Tiempo después, la influenciadora publicó nuevos videos en su cuenta, pero no precisamente para mostrar más detalles del proyecto. La figura pública usó el espacio para contarle a sus seguidores que había sido expulsada del lugar turístico por no cumplir con el protocolo de vestimenta. El oficial que se topó con ella consideró que su outfit era demasiado revelador como para deambular por la vía pública y por tanto, le pidió que se marchara.

La mujer recordó parte de lo sucedido y aseguró que la autoridad que se acercó a ella le hizo una curiosa petición. "El señor me dice: mi superior dice que le mande una foto de cómo estás vestida. Yo le dije ¿perdón? yo no estoy desnuda, o sea estoy hasta más tapada que la gente en la playa", expresó indignada.

El caso de Aída Victoria Merlano se viralizó en las plataformas digitales y desató polémica entre los navegantes de la red. Unos consideraron que la decisión tomada fue arbitraria, teniendo en cuenta que las personas suelen pasear y ejercitarse en ese sitio con ropa que deja a la vista una buena parte de su cuerpo, mientras que otro grupo de internautas le dio la razón al oficial, pues creen que su vestimenta no era la más adecuada.

"Ahh pero los hombres si pueden estar sin camisa y en bóxer y nunca pasa nada", "tanto drama, ¿salir en traje de baño no es normal?", "los lugares emblemáticos de Barranquilla que tienen un valor arquitectónico importante no se pueden dañar de esta manera", "bastantes mujeres hasta menos vestidas he visto que van hacer ejercicios allá", "no iba vestida", "hay vestimenta para cada ocasión", "que nos saquen de la playa y las piscinas entonces", son algunos de los comentarios que se han generado sobre el tema.