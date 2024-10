Aida Victoria Merlano dejó ver el rostro de su nueva pareja con tierno beso

Tras la polémica y dura ruptura con Westcol, Aida Victoria Merlano ha estado aprovechando su tiempo para viajar, salir de fiesta y conocer nuevas personas, no obstante, todo parecería indicar que se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor.

Te puede interesar: ¿Aida Victoria intentó darle celos a Westcol? La influencer posó rodeada de hombres sin camisa

Nueva pareja de Aida Victoria Merlano

Durante un viaje por Italia, la creadora de contenido no solo cautivó a sus fanáticos con las fotografías que allí se tomó, sino que dejó a más de uno a la expectativa de una nueva relación, ya que se dieron cuenta de que un misterioso hombre le dejó un comentario con el que más de uno aseguró que estaban empezando a salir.

En el mensaje hecho por Juan David Tejada, de quien no se conoce mucha información, dejaba en claro que en los planes de él estaría casarse, siendo esta una manera de adular a Aida Victoria, demostrando que sus intenciones son serias y no para algo pasajero.

Conoce más: Westcol vio en vivo el video de Aida Victoria besando a otro hombre y le tiró tremenda pu lla

Ante una posible relación, los fanáticos de la creadora de contenido aseguraron que les gustaría verla con este hombre, que les parece mucho más atractivo que Westcol, su expareja, sin embargo la única respuesta por parte de ella fue de sorpresa, pues no esperaba que la gente descubriera este perfil de a quien ella llama 'el anciano', frente a lo que resaltó que no estaba confirmando ningún noviazgo y solo pudo reírse de la situación.

Publicidad

En medio de todo esto, Aida Victoria Merlano habría confirmado que se está dando una nueva oportunidad en el amor y aunque no ha confirmado como tal una relación seria, sí dejó ver que está conociendo a otro hombre.

Por medio de un corto video, el cual subió a sus historias de Instagram, la creadora de contenido mostró el momento en el que, el que sería Juan David Tejada, le dio un tierno beso en la boca mientras que ella estaba grabando una rutina de maquillaje.

Publicidad

En los pocos segundos de esta publicación fue posible notar la felicidad que tiene Aida Victoria al lado de este hombre, no obstante, ella no ha dado declaraciones sobre esto y no realizó ningún tipo de contexto.

Lee también: Laura Barjum recuerda su polémica con Aida Victoria Merlano: "Fue mala conmigo"

Qué dijo Westcol ante el beso de Aida Victoria en una fiesta

El streamer vio el clip en cuestión y, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, se mostró calmado ante la situación. Asimismo, reflexionó sobre la manera en la que ha llevado la tusa y les pidió a sus seguidores dejar de relacionarlos, agregando que solo de esta forma se podrá superar el difícil momento.

“Bueno, por lo menos estamos bien. Por lo menos ya no dicen que soy uno que supera rápido y ya (…) Todo este proceso fue muy difícil, yo lo viví así”, mencionó en medio de la transmisión.

Publicidad

De igual forma, les solicitó a los internautas dejar pasar esta relación, pues aunque está seguro de que le aportó cosas muy bellas a su vida, considera que ya es momento de pasar la página. “No puede seguir pasando que ustedes digan ‘supérelo, supérelo’ y los que no lo hacen son ustedes”, señaló.