¡Ahora en Netflix! ‘La Liendra’ hizo parte del lanzamiento de la nueva serie de ‘Rebelde’

El talento colombiano sigue creciendo a nivel internacional. Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’ , no es la excepción, el creador de contenido anunció en sus redes sociales que hizo parte del lanzamiento de una de las últimas apuestas de Netflix, la nueva adaptación de ‘Rebelde’ , la conocida serie juvenil.

El joven de 22 años no pudo contener la emoción por darle la noticia a sus seguidores en su segunda cuenta de Instagram, pues nuevamente el ‘instagramer’, presentó inconvenientes y su perfil principal se encuentra parcialmente bloqueado, según Mauricio, se desconocen las causas que llevaron a los dueños de la red social a ‘cerrarla’ otra vez.

Sin embargo, esto no fue un obstáculo para que el creador de contenido anunciara un nuevo logro en su trayectoria profesional a tan solo unos días de haber iniciado el año. Con su característico saludo, y deseando los buenos días, ‘La Liendra’ inició su video que ya circula por diferentes plataformas digitales.

Horas más tarde, en su ‘feed’, de la cuenta de respaldo, se publicó lo que sería un adelanto de la producción en Colombia. Usando el uniforme del ‘Elite Way School’, el también ‘youtuber’ apareció mostrando parte de la nueva sede de ‘Rebelde’ en el país, además, contó que para llegar a ser parte del equipo nacional no fue un proceso sencillo:

“Hacer parte de la banda, ver las clases como ellos las veían, en su debido tiempo no lo pude hacer. Pero, no me rendí, luché, me convertí en todo un emprendedor, un galán, un soñador, y me siento preparado. Señores, el EWS en Colombia”.

Comentó Gómez en su contenido promocional, el cual ya completó más de 40 mil reproducciones, y varios comentarios, en los que muchos de sus seguidores felicitan y se enorgullecen por el estreno de la serie a nivel mundial.

“Las mejores vibras siempre rey la rebuena 🔥🤜🤛”, “Liendrita las mejores energías desde la cámara del tiempo ...🙌”, “Wow, hermoso lo que harás, amo eso, RBD 😍”, son algunas de las opiniones que los internautas le dejaron al personaje.

Dicha producción fue estrenada el 5 de enero, y, al parecer, ‘La Liendra’, no será la única figura colombiana en ser parte del lanzamiento del nuevo clan que revoluciona los pasillos de las aulas de clase más rebeldes de todas.