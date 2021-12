“No lo utilicen”: La Liendra mostró su descontento con influencers que buscan al niño Yanfry

Hace un par de días, Mauricio Gómez, más conocido en la web como ‘La Liendra’ , dio a conocer un video en donde se mostró bastante inconforme con la situación de Yanfry , el niño chocoano que, en estas últimas semanas, adquirió fama gracias a sus tiernos videos compartidos en redes sociales por la familia.

El influenciador aseguró que luego de que Yanfry comenzara a ser invitado en varios espacios públicos, su reconocimiento llevó a que diferentes famosos quisieran “aprovecharse” del cariño que el menor ser ha ganado por parte de los internautas para tener “más vistas y/o likes” en sus perfiles personales.

Te puede interesar: Con voz entrecortada, 'La Liendra' le anunció a sus seguidores la muerte de su abuela

Además, según el creador de contenido “luego de que lo tienen ahí, lo dejan ir y no le dan nada”, refiriéndose a que la familia del pequeño no ha recibido muchos apoyos económicos ni ayudas en salud para poder seguir lidiando con la fama que él ha adquirido con cada vez más frecuencia.

“Es muy niño, a mí me han hablado de verme con él, pero he dicho que no, la verdad no me interesa”, aclaró Mauricio en una parte del video, el cual ya cuenta con más de 500 mil reproducciones y 1500 comentarios.

Publicidad

“Me está dando mucha rabia como tanta gente se está aprovechando de él y lo está llamando, haciéndolo viajar, sacándolo en sus videos o aprovechándose de su reconocimiento, y por ahí me han dicho que no le dan nada”, expresó ‘La Liendra’ bastante molesto.

Asimismo, el joven de 21 años confesó que buscará a la familia del niño para poder ayudarlos de alguna manera posible, sin la necesidad de compartirlo en sus plataformas digitales.

Mira también: “Mi suegro me golpeó”, La Liendra mostró herida en su rostro tras incidente con el papá de Dani Duke

“Hagan algo para recolectar para su enfermedad, o para arreglar su casita, no simplemente se aprovechen de él”, continuó diciendo el también instagramer. Según averiguaciones realizadas por el mismo Mauricio Gómez, “más del 90% de las figuras públicas que se han visto con Yanfry, no le han ayudado”, esa es la razón que tiene con bastante enojo al creador de contenido.

Finalmente, el joven invitó a la familia del menor a no ‘comer cuento entero’ y que de una u otra forma se intenten beneficiar de “lo que está dando el niño” a nivel nacional. Hasta el momento, ninguno de sus compañeros dela web se ha pronunciado al respecto.