Adamari López habló sobre su controversial beso con Daniel Arenas, novio de Daniella Álvarez

Adamari López y Daniel Arenas estuvieron participando juntos en el programa 'Hoy día' del canal Telemundo, en el cual hablaron sobre el reality show 'La casa de los famosos' y sobre su vida personal.

Sin embargo, durante esto hubo lugar para un momento polémico, luego de que el actor colombiano aceptó el reto de besar a su compañera para mostrar lo que es un beso actuado, pero esto no fue bien visto para los fanáticos de su novia Daniella Álvarez , quienes sintieron que era una falta de respeto hacia ella.

Luego de esto, Adamari López y Daniel Arenas empezaron a recibir críticas por parte de la gente, pues hablaban sobre el hecho de que fue visto como una infidelidad por parte de él. Por esta razón, la actriz decidió hablar sobre el tema y aclarar la situación.

“Mucha gente se quedó como escandalizada, recordemos que para nosotros esto es un trabajo, recrear lo que ahí pasó, fue un beso, diría yo que hasta, tantico, me lo dio por aquí, no pasó a mayores”, relató la actriz por medio de un video en su cuenta personal de Instagram.

"Yo respeto muchísimo a Daniel y él a mí. Daniel también respeta a su pareja con la que lleva ya un tiempo y tienen una relación hermosa y no tienen nada que ver afuera un beso para recrear lo que estaba pasando", concluyó López.

El actor también pidió disculpas públicamente sobre lo sucedido en la entrevista, aclarando que no piensa volver a tocar el tema y que es algo que no tiene importancia para él: "Me disculpo con mi pareja, porque no es justo para ella verme a mí en mi posición de presentador, dándole así sea un pico a alguien entonces me disculpo porque me equivoqué".

Manifestó así mismo que no ocurre, ni ocurrirá nada con su colega, por la cual solo tiene una gran admiración y respeto, igual que por sus demás compañeras con las que formó una amistad muy cercana.

Por el momento, la modelo y exreina de belleza Daniella Álvarez no ha hablado sobre lo ocurrido y sus seguidores tampoco creen que lo haga, pues ella siempre se ha mostrado reservada frente a las polémicas que la involucran.