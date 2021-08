A punto de cumplir 70 años, Laura Bozzo baila 'Cali Pachanguero' en traje de baño de tigresa

Una vez más Laura Bozzo se robó la atención en su cuenta de Instagram , donde reúne más de 600 mil seguidores, pues compartió una grabación en la que muestra cómo acostumbra a celebrar su vida días antes de cumplir años. A pesar de que la peruana se ha caracterizado por responder de forma cómica a la personas que la critican, esta vez decidió enviar un conmovedor mensaje.

Con lentes de sol, vestido de baño de animal print y una increíble actitud, Bozzo bailó desde el balcón de su habitación al compás de 'Cali Pachanguero'. Además, aprovechó el momento para expresar su cariño por los colombianos y el talento que tienen para crear grandes éxitos musicales.

"Nunca se sientan menos por la edad, es solo un número, podemos cumplir nuestros sueños siempre y les digo quiero que me recuerden por siempre empoderar a la mujer, por hacerles ver que todo se puede lograr a cualquier edad y he pasado por lo peor, me han robado todo, pero aquí estoy luchando por salir adelante y lo voy a lograr. ¡Arriba las mujeres!", fueron las palabras que escribió la mujer en la plataforma.

Esta no es la primera vez que hace este tipo de publicaciones en sus redes sociales. Recientemente, compartió una grabación mientras tomaba el sol en donde respondió de forma cómica a los comentarios que la tildan de estar pasada de moda, así que se refirió a ella misma como "momia", pero completamente enamorada de la vida y su cuerpo.

Ante la noticia de su próximo cumpleaños, varios fanáticos le enviaron mensajes de admiración y múltiples halagos por mantenerse empoderada.

"¡Pues para tener 70 años está increíble! Me encanta, felicidades!", "no es la edad, es la actitud", "Laura los que te critican tienen envidia de no estar como tú, saludos desde Colombia", "Colombia te quiere ❤️eres fabulosa", " 70 años mejor cuerpo que muchas jovencitas", "bravo, Laura, estás bella, qué juventud, qué espíritu.

Eres grande, Dios te bendiga y que los cumplas muy feliz", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.