A J Balvin se le rompió el pantalón en pleno concierto y dejo al descubierto su ropa interior

Gracias a su talento y perseverancia, el cantante colombiano J Balvin ha logrado conquistar escenarios a nivel internacional y ha puesto a bailar a los extranjeros al ritmo del reguetón. Recientemente, el paisa generó revuelo en la plataformas digitales luego de que se viralizara el momento exacto en el que se le rompió el pantalón en pleno concierto.

El hecho ocurrió en Madrid, España, cuando estaba haciendo su propia versión del éxito musical 'Con altura'. Con camiseta, pantalón y pañoleta negra, el artista se dispuso a hacer sus mejores movimientos sobre el escenario; sin embargo, no llegó a imaginarse que su ropa interior quedaría el descubierto.

Aunque por temas de iluminación todos los asistentes no lograron ver lo que ocurría, los fanáticos de la primera fila sí notaron el suceso. Ante el divertido momento Balvin decidió emitir un comentario gracioso para seguir así con el show: "me fui tan hasta abajo que lo rompí", expresó.

Diferentes admiradores que asistieron al concierto y lograron inmortalizar el momento en sus dispositivos móviles se han tomado plataformas digitales como Twitter, Tik Tok e Instagram para mostrar lo que alcanzaron a grabar. Tal es el caso de una usuario identificada como Andrea Bedillo, quien escribió: "A J Balvin se le rompe el pantalón en un concierto".

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han publicado mensajes riéndose de lo ocurrido: "pantalón con ventilación", "es muy profesional", "como que de repente lo vuelvo a amar de nuevo", "ahora sí que rompiendo el bajo", "hasta le puse pausa", "el meneito", "el verdadero no le di importancia", "quisiera esa seguridad", "me muero jajajaja le da igual", fueron algunos de los comentarios que se destacaron.