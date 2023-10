A Adele le pusieron la bandera de Colombia durante dos de sus shows en Las Vegas

Los espectáculos de Adele en Las Vegas, donde ya cumple 29 fines de semana, se han convertido en unos de los más aclamados por los fanáticos y se han transformado en un performance muy íntimo entre la cantante y los asistentes, pues han brindado momentos muy especiales y que dan una muestra de la personalidad de la británica, quien disfruta compartir con sus fanáticos. En medio de esto, Colombia logró llamar toda la atención.

Algo de lo más característico de estos conciertos es cuando la cantante interpreta uno de sus temas musicales al caminar entre el público y aprovecha para acercarse a ellos mientras que se toma fotografías, hace videos y recibe los particulares regalos que le van entregando, por lo cual se ha convertido en algo normal verla con las manos totalmente llenas con todos los obsequios, ya que no suele rechazar ninguno.

Adele con la bandera de Colombia. pic.twitter.com/vLZldO1gW1 — Javier Contreras 🎙 (@jcontrerasa) October 2, 2023

Sin embargo, en este fin de semana 29 los fanáticos colombianos de Adele se llevaron todas las miradas, dado que en dos presentaciones diferentes lograron que la artista portase los colores de la tricolor a lo largo de su show en Las Vegas.

En uno de los videos, los cuales rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, es posible ver a la cantante británica con una bandera de nuestro país que la cubría casi que por completo y la cual portó de esta manera por un largo tiempo, para luego ponérsela sobre uno de sus hombros y estar más cómoda para seguir recibiendo los obsequios de los asistentes.

Anoche Colombia 🇨🇴 volvió a ganar 🥹pic.twitter.com/OVqNYfgJTg — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) September 30, 2023

Por otra parte, otro de los registros audiovisuales mostró cómo una de las personas del público logró acercarse a Adele para ponerle una banda con los colores de la bandera de Colombia y en la cual decía "Adele - Weekend 29". Frente a este hecho, la artista se mostró bastante feliz de que se la pusieran y no dudó en acomodársela para lucirla durante el resto de su recorrido.

Lo más interesante de esto fue que la cantante no se quitó la banda, se subió al escenario y terminó la interpretación de la canción 'When we were young' haciendo que nuestro país reluciera en lo alto durante este show en Las Vegas.

ADELE SE DECLARA REINA ABSOLUTA DE COLOMBIA. 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/uPdDLPSOD4 — luchodario (@luchodariok) October 1, 2023

Todo esto hizo que los fanáticos colombianos de Adele enloquecieran con esto y no solamente hicieran virales todos los videos, sino que le pidieran, aún con más fuerza, que haga un tour en el que incluya al territorio cafetero, ya que muchos quieren verla en vivo.