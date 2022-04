Semana Santa: 5 destinos alternativos imperdibles para visitar

Para muchas personas es usual querer viajar en Semana Santa aprovechando los días no laborales para descansar de su cotidianidad, la rutina y disfrutar lejos de la ciudad, practicar deportes extremos o realizar turismo religioso, cultural, de aventura, etc. Sin embargo, también es común que muchos no hayan planificado su viaje con anterioridad.

Teniendo en cuenta lo anterior, estuvimos hablando con la influenciadora de viajes @conadeaventura, Adriana González, quien tiene más de 118 mil seguidores y en tan solo dos años ha logrado posicionarse como un referente en este segmento de personalidades dedicadas a compartir contenido de gran interés y utilidad sobre viajes a nivel nacional e internacional.

Adriana nos recomendó destinos diferentes a los más comunes para esta Semana Santa, donde podrás disfrutar de lugares menos concurridos con muchísima historia y un peso cultural muy grande, o lugares que no podrías visitar en un fin de semana más corto por el tiempo que demandan y la gran oferta de actividades para todo tipo de viajeros.

1. Ciudad Perdida: Este lugar parece detenido en el tiempo y si te gusta la historia, es la opción ideal. También conocido como Teyuna, está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta y fue un antiguo poblado indígena Tayrona. Tiene una arquitectura similar a Machu Picchu y es incluso más grande y antiguo. Adriana invita a aprovechar el tiempo de Semana Santa “pues es un plan de mínimo 4 días, la caminata es increíble, hay actividades de integración y al llegar al lugar se siente el misticismo y las energías especiales por su historia; a muchas personas les gusta hacer yoga o meditación allí”.

2. Isla Gorgona: Se trata de una isla ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico colombiano y uno de los paisajes naturales más ricos del país.

Anteriormente l

a isla de Gorgona era conocida por albergar la prisión más temida del país. Este lugar, compuesto por tres islotes, entre ellos Gorgonilla, es un verdadero paraíso natural conformado por una espesa selva húmeda tropical que cubre todo a su alrededor. Allí tendrás la posibilidad de bucear y presenciar la increíble biodiversidad que tiene por ofrecer.

3. Capurganá: Se trata de un corregimiento al lado del Mar Caribe, perteneciente al municipio de Acandí, Chocó y es reconocido por tener varias de las playas más lindas del país y por sus impresionantes aguas turquesas. Allí es posible bucear para poder admirar los corales y ecosistemas llenos de biodiversidad del área. Es el plan ideal para alejarse del ruido de la ciudad y desconectarse de todo.

4. Mompóx: Reconocido en 1995 por la Unesco como Patrimonio Histórico de la Humanidad, este pueblo destaca por su belleza y valor cultural, y situado en el departamento de Bolívar es un lugar ideal para realizar turismo religioso por las 6 iglesias que además resaltan su grandeza arquitectónica. Segíun Adriana González, esta es una joya del país que todos deben visitar.

5. Desierto de la Tatacoa: Ubicado en el departamento del Huila, es la segunda zona árida más extensa de Colombia después de la Península de La Guajira. Allí podrás disfrutar de un paisaje único en su categoría en una zona erosionada con cañones secos y un paisaje de tonos rojizos que contratan con el azul mágico del cielo. González también recomienda recorrer todo este departamento del Huila por su grna diversidad y lugares como el Parque Arequeológico de San Agustín y el Mirador La Mano del Gigante.

De igual forma, te realizamos una serie de recomendaciones si lo que buscas es un viaje con bajo presupuesto que te permita disfrutar de unos días inolvidables en estas fechas tan importantes.

Lo principal es utilizar las herramientas que tienes a tan solo un click o en tu smartphone, pues con aplicaciones de buscadores de vuelos podrás comparar precios y descubrir tiquetes de avión baratos en diferentes aerolíneas y así escoger la que más se acomode a tu horario y presupuesto.

Lo siguiente es sucribirte a los Newsletter o boletines/mails informativos de las aerolíneas y agencias de viajes, pues suelen activar ciertos descuentos exclusivos o relacionados a fechas del año que pueden ajustarte a tus deseos de viajar. Esta es información te será muy útil para planear con tiempo tu tan anhelado viaje y evitar percances o momentos de estrés, pues los descuentos o promociones suelen ser muy llamativas.

Abre tu mente y no te cierres a las posibilidades. Se trata de derrumbar ciertos tabús, como por ejemplo no querer habitaciones compartidas cuando en realidad, estas son una gran opción para ahorrar dinero y conocer más personas. Si viajas con un grupo de varias personas, es una gran opción, pero si viajas solo no debes estar prevenido, pues actualmente todas cuentan con una gran organización, privacidad e higiene que te brinda la tranquilidad necesaria.

Por último, ten muy en cuenta la opción de realizar un voluntariado, el cual te permitirá poner en práctica tus habilidades y servicios a cambio de poder colaborar en algún lugar de tu destino ideal. Además, te permitirá conocer a muchas personas de todo el mundo, e incluso, según afirma Adriana, “conocerte más a ti mismo en diversas situaciones”.