Lo que muchos ven como sinónimo de la llegada del envejecimiento, el deterioro, la pérdida de fortaleza, el mal humor o el sofoco en las mujeres, es simplemente la perimenopausia, o mejor conocida como la premenopausia, la cual es un proceso totalmente natural que se da entre los 40 y 50 años.

En términos especializados, la premenopausia es el momento en el que el cuerpo se va preparando para dar fin a su etapa reproductiva y esto pasa porque comienza a disminuir la producción de las hormonas sexuales femeninas. No obstante, esta etapa de la vida va más allá de ese gran cambio hormonal

La premenopausia también representa el mejor momento de la vida de la mayoría de las mujeres, ¿sabes por qué?

· Están en la etapa de vida de mayor autorrealización: profesionalmente y personalmente tienen su vida armada y controlada al mismo tiempo que tienen claro lo que quieren para su presente y su futuro.

· A nivel emocional se siente invencibles: han dejado atrás todos los miedos de las mujeres jóvenes, están en un momento en donde tienen amor propio absoluto y se sienten seguras y capaces para todo lo que se proponen.

¡Simplemente, son mujeres con experiencia, confianza , actitud , madurez y sabiduría, lo que las hace sentir perfectas, creativas y realizadas!

Publicidad

Cambios hormonales, corporales y emocionales…

No se puede ignorar que también es una etapa de cambios que se dan en un momento importante de las mujeres adultas; como lo son: ciclos menstruales irregulares, mayor flujo menstrual, sudoración mayor, sensación de calor, alteración del sueño, sensibilidad en pechos, disminución del deseo sexual, resequedad, dolor de cabeza, aumento de peso y hasta cambios emocionales.

No obstante, estos síntomas son normales y no se pueden ver como una enfermedad; por el contrario, la premenopausia es una etapa que no se puede evitar y con la que hay que aprender a vivir, pero de la mejor manera: aceptándola con firmeza , haciendo acompañamiento y dejándola de ver como un tabú. ¡La premenopausia no debe avergonzar!

Por eso, tú, Mujer, los cambios en tu cuerpo son importantes, ¡prepárate para ellos! Las descargas inesperadas, el sangrado irregular, el sudor y los olores son parte de estos cambios y pueden ser diferentes en cada una. Para sentirte fresca, protegida y cuidada está la línea Nosotras V-Confident, la cual te acompaña diariamente brindándote hidratación, te mantiene seca, es delicada con tu piel en la zona V, absorbe los fluidos, controla los olores y, lo mejor, te da la seguridad que necesitas todos los días.