Salir adelante y luchar por los sueños: el valioso ejemplo que han dado los niños de La Voz Kids

El vuelo de La Voz Kids aterrizó en las noches de Caracol Televisión y la primera parada de este viaje musical son las Audiciones a Ciegas, en las que los televidentes han vivido grandes emociones y se han enamorado de las sonrisas y voces de todos los talentosos niños que pisan el escenario.

Aunque estos participantes son pequeños de edad, han demostrado ser gigantes en seguridad y confianza a la hora de realizar su respectiva presentación, ya que en varias ocasiones han dejado sin palabras, con los pelos de punta y derramando lágrimas a los entrenadores y televidentes.

Por supuesto, no todo han sido canciones bonitas y dulces melodías en las noches de La Voz Kids, pues los pequeños han dejado a un lado el temor y abren sus corazones para contar sus historias de vida a toda Colombia, con las cuales, por más difíciles que sean, dan un mensaje muy valioso y demuestran que siempre hay que volver sin miedo a enfrentar la realidad y que el cambio empieza por nosotros mismos, según la actitud con la que veamos la vida.

Uno de los casos que más conmovió a los jurados y televidentes fue el de Jackson , un niño venezolano de 11 años que dejó claro que, sin importar de dónde vengamos, nada ni nadie podrá arrebatarnos las ganas de luchar por nuestros sueños.

Luego de su presentación, Jackson no pudo contener las lágrimas, pues reveló que, aunque antes vivía en la calle, nunca desistió de su idea de estar parado en el escenario de La Voz Kids y ahora lo pudo hacer realidad.

Ante esto, la tierna y carismática entrenadora, Natalia Jiménez, aprovechó el momento para darle un sentido mensaje a Jackson y a todas las personas del mundo:

“Quiero que sepas tú y todos los niños que están en casa que nos están viendo, que aquí no importa de dónde vengas, no importa si vienes de la calle, no importa si vienes de otro país como tú o como yo, no importa si vienes de una situación desagradable, de una situación difícil, aquí siempre hay un espacio para cumplir sueños”, expresó la artista.

No cabe duda de que los tres entrenadores de La Voz Kids, además de ser unos grandes maestros que comparten conocimientos, también son los mejores consejeros para los niños, pues sin importar la situación, han tenido mucha empatía y demuestran que siempre será mejor cambiar el Bullying por Loving para tener un mundo más bonito y lleno de amor.

Así como lo han hecho Andrés Cepeda, Natalia Jiménez y Jesús Navarro al darle de motivación a cada talentoso niño que ha pasado por La Voz Kids, Nosotras también te invita a que vuelvas sin miedo, luches por tus sueños, enfrentes tus temores, sigas adelante sin importar el pasado, a que no dejes que nadie apague tu luz, te reencuentres con tus amigos, regreses al colegio con determinación y que no permitas que nadie silencie tu voz.

