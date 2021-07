Morales, exparticipante del Desafío The Box, contó cómo dejó sus "vicios" gracias a la calistenia

Durante su paso por el Desafío The Box , Jesús David Morales se caracterizó por ser un fiel amante de la calistenia, disciplina que le ayudó a mejorar su rendimiento físico y trabajar en mantener un estilo de vida saludable. En diálogo con Caracoltv.com, el Súper Humano reveló cómo logró vencer sus malos hábitos gracias a una intensa rutina de ejercicios.

En diferentes oportunidades, el joven aseguró que, aunque siempre contó con el acompañamiento de su madre, se crió durante gran parte de su niñez e infancia en la calle, de manera que logró obtener algunos hábitos que le hacían daño a su cuerpo. Con el paso del tiempo y gracias a un hombre que estaba haciendo ejercicio en un espacio visible, el exintegrante de Alpha logró hacer un gran cambio en su rutina diaria.

"Ese día yo me iba fumando un cigarrillo y recuerdo ver a un hombre haciendo un man flag, una bandera humana, y dije 'uy tan bacano' y empecé a ir, a ver cómo entrenaba y él le daba muy duro, entonces dije 'yo quiero hacer eso'", puntualizó en medio de la entrevista.

De esta forma, tuvo que escoger entre invertir su dinero en la compra de cigarrillos o en los costos del centro de acondicionamiento físico.

"En ese tiempo dije no, si sigo fumando cigarrillo no me va a dar para el entrenamiento y desde ahí empecé a dejar todos mis vicios malos", mencionó, agregando que fue una de las mejores decisiones que ha tomado en toda su vida.

A pesar de haber terminado su historia en el reality, Morales está decidido a recuperarse cuanto antes de su fractura y así continuar motivando a sus más de 100 mil seguidores en Instagram para que inicien una práctica deportiva que les permita encontrar la mejor versión de cada uno.

Publicidad

No te pierdas estos y más detalles en la entrevista completa.