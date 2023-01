Aprende a llevar una vida en armonía de la mano de Catalina Aristizábal

La experta en fitness y promotora de estilos de vida saludables Catalina Aristizábal contó para caracoltv.com la importancia de llevar una vida en armonía consigo mismo y el entorno que nos rodea.

Según señaló, mantener buenos hábitos de alimentación, hacer ejercicio con un balance de mente, cuerpo y espíritu ha sido una experiencia que ha transformado su vida, cambio que busca transmitir a otras personas como embajadora del primer festival en Colombia carbono neutro el ‘Tosh Fest’, un evento dedicado a promover la vida en armonía y la conexión con el interior.

Publicidad

“Después de vivir una vida llena de estrés y malos hábitos alimenticios, he logrado mantener buenos hábitos de alimentación, ejercicio y un balance en mente, cuerpo y espíritu. Algo que además se lo he enseñado a mis hijos con maravillosos resultados tanto en salud, como en actitud hacia la vida, y desempeño académico. Para mí ha sido un honor y un reto compartir bienestar (...) y no descansaré hasta poder ayudarle a crear consciencia a la mayor cantidad de personas posibles. Me llena de felicidad ser la embajadora de este festival pionero en su género en Colombia”. Comentó Catalina.

Este festival reunirá el próximo sábado 31 de agosto en un solo escenario diferentes principios del bienestar a partir de actividades multidisciplinarias como yoga, meditación con cuencos, danza, alimentación consciente, meditación a través del gong, clases de cocina saludable, mantras, entre otros, en un espacio de más de 7.668 m2 de las cuales más del 80% son zonas verdes con una capacidad para más de 2.500 personas.