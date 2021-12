En entrevista para Caracoltv.com la astróloga y creadora del proyecto digital Esophterica , Sophia Pérez, reveló cuáles son los signos del zodiaco que más se demoran en superar a sus ex, bien sea porque se culpan a sí mismos por los errores cometidos durante la relación, o porque consideran que dieron de más, hasta el punto de perder su valioso tiempo. ¡No te lo pierdas!

Escorpio

Los nacidos bajo este signo del zodiaco, sobre todo los que tienen una energía baja, suelen obsesionarse cuando están en una relación sentimental. En ocasiones, les cuesta perdonar, soltar y rehacer sus vidas, por lo que el proceso de recuperación en bastante extenso, aunque muy transformador.

Tauro

Los tauro se convierten en una sola persona cuando están con sus seres amados, por lo que su rutina en pareja abarca gran parte de su vida. Aunque les cuesta mucho decidirse a finalizar una relación porque les toma tiempo, los nacidos bajo este signo hacen su proceso de duelo durante el romance, esperando el momento idóneo para cambiar completamente el rumbo de las cosas.

Foto de referencia:Jamie Grill/Getty Images

Leo

Se caracterizan por ser un poco vengativos cuando sus relaciones fueron dolorosas. Siempre estarán pendientes de las redes sociales de sus exparejas para analizar cualquiera de sus interacciones y, aunque van a decir siempre que están bien, por dentro sentirán un sufrimiento intenso.

Cáncer

Los cáncer siempre pensarán mucho las cosas y recordarán todo lo que dieron durante su relación, por lo que no solo deberán superar a su ex, sino también ese vació que queda de no sentirse recompensados por lo mucho que aportaron para que las cosas funcionaran.

Piscis

Es un signo ultrasensible y luego frío. Aman con locura, así que la tusa los puede arruinar. Después de finalizar su historia de amor, se culpan mucho por lo que ocurre dentro de la relación, debido a que se ponen toda la carga encima y no se sienten suficientes. Deben trabajar en su seguridad para mejorar en sus lazos de pareja.