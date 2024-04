J Balvin fue blanco de insultos de parte de Jhayco y lo llamó "insecto": este fue el motivo

Una vez más, el mundo del espectáculo y el género urbano se ve envuelto en una polémica debido a las más recientes declaraciones del artista puertorriqueño Jhayco en contra del colombiano J Balvin, durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

En un directo ante sus más de cinco millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Jesús Manuel Nieves Cortés, más conocido como Jhayco, comenzó dando su opinión sobre Mora y lo acusó de ser "bochinchero".

El intérprete de 'Holanda' y 'Dakiti' -colaboración con Bad Bunny- no escatimó en palabras al expresar su descontento con el paisa: "Se hace el más bueno, el más amigo de todos, pero eres un auténtico insecto. Va allí donde Warner para tratar de tatuarse el murciélago en el pecho. Tú sabes que el murciélago soy yo. Entonces me llamas para pedirme el concepto".

"Ah, ¿qué estás haciendo? Que el Bruce Wayne, que si estoy vestido de negro... Métase al Instagram, gordo. Papi, no me llames, no eres mi amigo", agregó.

El boricua de 31 años expresó que se sentía muy agradecido con Balvin por haberlo ayudado tanto en los inicios de su carrera musical, pero que sus actitudes lo llevaron a empezar a cambiar de opinión.

Además, Jhay Cortéz aclaró que no tiene nada en contra de los colombianos para disipar cualquier tipo de enemistad que pueda surgir con los puertorriqueños.

¿Por qué Jhayco arremetió contra J Balvin?

Este nuevo episodio, que ha generado una ola de opiniones encontradas y donde los seguidores de ambos artistas se han involucrado en la discusión, surgió porque Jhayco siente que el antoqueñio ha copiado su estilo y personaje de "murciélago" que ha promocionado anteriormente.

En repetidas ocasiones, el artista ha dejado clara su inspiración en Bruce Wayne, mejor conocido por su seudónimo Batman, y cree que el dueño de temas como 'Mi Gente', 'Sigo Extrañándote' y 'Rojo', busca apropiarse de su estilo.

Por ahora, se espera que J Balvin responda a las acusaciones de Jhayco o si, por el contrario, guardará silencio, como ya lo ha hecho en el pasado, al ser blanco de insultos por parte de otros cantantes.

Un elemento que ha resultado curioso es que ambos cantantes tienen varias canciones juntos como 'No Me Conoce', 'Están Pa' Mi', 'La Vengaza', 'Medusa' y más.