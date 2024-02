J Balvin confirmó su regreso a la música y anunció un nuevo lanzamiento

Luego de haber anunciado en 2022 que se retiraría temporalmente tanto de la música como de las redes sociales, J Balvin regresa más recargado que nunca, así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter).

En el post, indicó que en la semana que abarca desde el 26 de febrero al 1 de marzo publicará nueva música para “pagarles con intereses” a sus fanáticos, que pacientemente esperaron su retorno y escucharon cada uno de sus clásicos.

Lo prometido es deuda Familia🙏 vengo para ustedes con música nueva a partir de esta semana que empieza y se van a dar cuenta que les voy a pagar esta deuda con intereses 😉 — J BALVIN (@JBALVIN) February 25, 2024

Diferentes usuarios reaccionaron con furor ante la noticia: “Estoy esperando tu próximo disco”, “te queremos en el nuevo álbum de Anitta”, “por fin volviste mi amor”, “¿Será que se viene álbum colaborativo con Ed Sheeran como se rumoreaba el año pasado?”, “que saque un tema mundial”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Posteriormente, el intérprete de temas como ‘Mi gente’, ‘Si tu novio te deja sola’ y ‘Ahora dice’ subió una galería en Instagram, donde recoge más de 50 millones de seguidores, donde mostró un adelanto de su nuevo proyecto artístico, por lo que muchos presumen que se llamará ‘Se rumora’.

En el primer video se ve a una mujer escribiendo con labial en un espejo ‘SSS’ al mismo tiempo que se escucha al paisa interpretando un pequeño fragmento del tema musical. En las siguientes imágenes se le logra observar trabajando en compañía de Patricia Alfonso y caminando por un pasillo junto a su pareja sentimental, Valentina Ferrer.

Cabe aclarar que, en 2023, el artista le concedió una entrevista exclusiva a Billboard, en donde reveló los motivos por los que decidió alejarse un momento de su comunidad y confesó si pensaba en algún momento volver a los escenarios.

“Realmente en este momento, me he centrado en mi familia. Dejé las redes sociales para estar conectado con mi realidad y con mi familia. Eso me ha enseñado mucho. Para vivir más en el presente. Obviamente, echo de menos a mis fans, pero cuando sea el momento adecuado, volveré”, explicó.

El más reciente lanzamiento de J Balvin tuvo lugar el pasado 25 de enero cuando colaboró con Maluma en la canción ‘Gafas negras’.