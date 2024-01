Filtran supuesto chat entre J Balvin y ex actriz de cine para adultos: ¿es real o un montaje?

J Balvin es uno de los artistas colombianos más famosos gracias a su carrera en el género urbano y por dejar en alto el nombre del país como importante exponente del reguetón a nivel internacional. A pesar de que lleva un tiempo alejado de la música y enfocado en disfrutar con su familia, ahora protagoniza un escándalo por una presunta conversación con Claudia Bavel, actriz que en el pasado trabajó en la industria del cine para adultos.

Bavel es una reconocida modelo española que en agosto de 2023 también fue noticia por haber sostenido, supuestamente, una relación sentimental con el reguetonero Ozuna durante ocho meses; esto puso en tela de juicio detalles de la vida privada del 'Negrito de los ojos claros' y muchos los cuestionaron.

Ahora, el escándalo llega hasta J Balvin, ya que la actriz de 27 años le concedió una entrevista al periodista Jordi Martín donde hablan y él, supuestamente, le pide fotos "desnuda". El video fue publicado en su cuenta de YouTube y ya acumula bastantes reproducciones y comentarios.

En la presunta conversación, el artista paisa cuestiona a Claudia por su pasado como "actriz porno" y ella le explica que trabajó el tiempo suficiente para sobrevivir y luego decidió crearse una cuenta de Onlyfans, para evitar tener encuentros sexuales.

El intérprete de 'Mi Gente' le pregunta si disfrutaba de sus grabaciones con otros actores y ella responde que no. "No me mientas, sé honesta, porque sí lo disfrutabas bastante y ahora dices que fingías. El cuerpo no miente, Claudia. A mí no me vengas con cuentos", expresó, según las imágenes.

Después del intercambio de más mensajes, la mujer le envía una foto en la playa con bikini, acompañada del siguiente texto: "Igual, no te mando una foto desnuda, te mando una normal", no obstante, el colombiano le responde: "manda desnuda".

Hasta ahora, J Balvin no se ha pronunciado sobre el tema, pero sus seguidores sí esperan que lo haga; pues es bien conocido que él sostiene un noviazgo de más de tres años con la modelo argentina Valentina Ferrer , a quien conoció grabando el tema 'Sigo Extrañándote'.

