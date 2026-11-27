41:16 min Rafael Orozco - Capítulo 86: Rafael y Clara se casan y Martha Mónica también celebra su matrimonio 42:02 Capítulo 85 El Dúo de Oro intenta convencer al Cachaco Arango de que los firme 41:19 Capítulo 84 Clara recibe buenas noticias en el médico, pero su hermana no 41:06 Capítulo 83 Cristina convence a su hijo de que apoye a su esposa 41:16 Capítulo 86 Rafael y Clara se casan y Martha Mónica también celebra su matrimonio

Capítulo 86 Rafael Orozco: Rafael y Clara se casan y Martha Mónica también celebra su matrimonio El cantante y su eterno amor al fin llegan al altar y, delante de toda su familia aceptan ser marido y mujer para toda la vida. Días después, Martha Mónica también se casa, pero con Alfredo, el empresario bogotano.