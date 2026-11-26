42:02 min Rafael Orozco - Capítulo 85: El Dúo de Oro intenta convencer al Cachaco Arango de que los firme 41:19 Capítulo 84 Clara recibe buenas noticias en el médico, pero su hermana no 41:06 Capítulo 83 Cristina convence a su hijo de que apoye a su esposa 41:09 Capítulo 82 Rafa está en una presentación y Clara le da una noticia 42:02 Capítulo 85 El Dúo de Oro intenta convencer al Cachaco Arango de que los firme

Capítulo 85 Rafael Orozco: El Dúo de Oro intenta convencer al Cachaco Arango de que los firme El empresario se sorprende al ver que Rafa y Salvador son los músicos que Fabio quiere que escuche y piensa que es una trampa. Pero, el cantante le pide que baje la guardia y le pide una oportunidad.