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Capítulo 85 de 'Rafael Orozco, el ídolo', capítulo completo de Caracol Televisión
Capítulo 85 de 'Rafael Orozco, el ídolo' completo y gratis por Caracol Televisión. Rafa intenta convencer al Cachaco Arango para que escuche su nueva música y lo grabe.
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Capítulo 85 Rafael Orozco: El Dúo de Oro intenta convencer al Cachaco Arango de que los firme
42:02 min
Rafael Orozco - Capítulo 85:
El Dúo de Oro intenta convencer al Cachaco Arango de que los firme
41:19
Capítulo 84
Clara recibe buenas noticias en el médico, pero su hermana no
41:06
Capítulo 83
Cristina convence a su hijo de que apoye a su esposa
41:09
Capítulo 82
Rafa está en una presentación y Clara le da una noticia
42:02
Capítulo 85
El Dúo de Oro intenta convencer al Cachaco Arango de que los firme
Capítulo 85 Rafael Orozco: El Dúo de Oro intenta convencer al Cachaco Arango de que los firme
El empresario se sorprende al ver que Rafa y Salvador son los músicos que Fabio quiere que escuche y piensa que es una trampa. Pero, el cantante le pide que baje la guardia y le pide una oportunidad.
Por:
Alejandra Hurtado
|
26 de Noviembre, 2026
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41:19
Capítulo 84
Clara recibe buenas noticias en el médico, pero su hermana no
41:06
Capítulo 83
Cristina convence a su hijo de que apoye a su esposa
41:09
Capítulo 82
Rafa está en una presentación y Clara le da una noticia
40:00
Capítulo 81
El doctor Pupo hace que Dionisio arregle los problemas con su equipo
40:36
Capítulo 80
Misael recibe una noticia del médico que le cambiará la vida
38:26
Capítulo 79
Jacinto se sale con la suya y recupera todo lo que más ama
42:02
Capítulo 85
El Dúo de Oro intenta convencer al Cachaco Arango de que los firme
Rafael Orozco
Capítulo 84 Rafael Orozco: Clara recibe buenas noticias en el médico, pero su hermana no
Rafael Orozco
Capítulo 83 Rafael Orozco: Cristina convence a su hijo de que apoye a su esposa
Rafael Orozco
Capítulo 82 Rafael Orozco: Rafa está en una presentación y Clara le da una noticia
Rafael Orozco
Capítulo 81 Rafael Orozco: El doctor Pupo hace que Dionisio arregle los problemas con su equipo
Rafael Orozco
Capítulo 80 Rafael Orozco: Misael recibe una noticia del médico que le cambiará la vida
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Capítulo 79 Rafael Orozco: Jacinto se sale con la suya y recupera todo lo que más ama
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