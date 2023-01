Avance: las hijas de Jacinto se oponen a la relación de su padre con Mariela

Luego de que Teto Tello le presentara a Mariela a Jacinto, él no ha podido dejar de pensar en ella y sus planes van en serio a tener una relación sentimental con la bella mujer. No obstante, Betty y Clara están furiosas y no lo dejarán involucrarse en ese romance.

Además, también le reclaman a Teto por presentarle esa “mujer de mala muerte” a su padre.

Publicidad

>> Conoce la historia del cantautor de música vallenata Rafael Orozco quien se ganó el corazón de sus numerosos seguidores con sus sentidas canciones.

Un homenaje a su música y su vida, que se vio truncada violentamente.