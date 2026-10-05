‘Yo Me Llamo Mini Tones and I’ interpretó ‘Dance Monkey’ y le pidió el número a Aurelio

El Templo de la Imitación se transformó en una auténtica fiesta llena de ritmo, color y energía internacional gracias a la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Tones and I’. La pequeña participante saltó a la tarima con una actitud arrolladora, dispuesta a conquistar a todos con uno de los fenómenos musicales más grandes de los últimos años.

Durante la gala, la concursante interpretó el éxito global 'Dance Monkey'. Con una voz potente, un manejo del tono rasgado característico de la artista australiana y una soltura escénica envidiable, la niña logró poner a vibrar tanto al público presente como a los jurados, demostrando el enorme gusto y la facilidad que tiene para cantar en inglés a su corta edad.