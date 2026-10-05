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Capítulo 53 'Yo Me Llamo'
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‘Yo Me Llamo Mini Tones and I’ interpretó ‘Dance Monkey’ y le pidió el número a Aurelio

La mini imitadora le propuso a Aurelio que fueran mejores amigos y aseguró que, cantar en inglés le gusta mucho y le dio elogios a los jurados.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Yo Me Llamo Mini Tones and I’ interpretó ‘Dance Monkey’ y le pidió el número a Aurelio

La mini imitadora le propuso a Aurelio que fueran mejores amigos y aseguró que, cantar en inglés le gusta mucho y le dio elogios a los jurados.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Mini Tones and I’
‘Yo Me Llamo Mini Tones and I’
Foto: Caracol Televisión