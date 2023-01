¿Se debe o no combatir los cultivos de coca con glifosato? Hay quienes aseguran que la utilización del químico en la fumigación causa graves afecciones a la salud, por lo que consideran que no se debe revivir su utilización. Por otra parte, están quienes aseguran que esto no es cierto y se debe revivir como arma contra el narcotráfico. Analizamos el tema.