¿Qué pasó anoche? Paula y César desataron su pasión y amanecieron juntos

Paula y César se atraen cada vez más y ya no lo pueden ocultar, por lo que después de unas copas y ante el insomnio de ambos, César busca a Paula en su cuarto. Los dos amanecen bajo las mismas sábanas, no obstante, despiertan con el sonido del teléfono, es Ana.

Luego, mientras se preparan para continuar con el seminario, el recado de una llamada de Mónica pone la situación muy incómoda.

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.