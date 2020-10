El más café con leche: Pedro, el escamoso puso a bailar a Colombia con su exitoso estreno

View this post on Instagram

#PedroElEscamoso 💙 Pedrito Coral: Este hombre alto de cabello largo y crespo es todo un galán, pero made in Colombia. Se caracteriza por su forma de ser y sus inigualables botas, que son sus amuletos de la buena suerte y ‘sexapil’. 💙 Paula Dávila: Esta ejecutiva es todo un amor, pues se caracteriza por ser una mujer muy tranquila, respetuosa y amigable, aunque su mejor amiga sea su madre. No soporta las mentiras, así sean pequeñas, pues cree que no se deben acudir a ellas por nada en el mundo.