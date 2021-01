Martín se entera de la muerte de Raquel y Calixto

Mientras en la hacienda Elizondo las víctimas y los victimarios no descansan, la preocupación de los familiares de Gabriela y Juan aumenta. Malcolm y Carmela, hartos del entorno, se enfrentan a Fernando, pero este los hace callar y seguir recibiendo sus ordenes, sus hombres son dichos por la Policía y ya no podrán escapar sin ser acusados de complices.

Norma y Sara siguen preocupadas por el estado de su madre y de Juan, sobre todo cuando Dínora amenaza a Norma con matar a su marido. No obstante, el mayor de los Reyes les exige que no den plata por su vida, pues esta no tiene precio.

Manolo, aconsejado por Norma, miente a Martín y Jimena sobre la situación en la hacienda. Pepa, al visitar a Martín, le comenta el accidente de Raquel y Calixto. Martín, que desconocía el suceso queda profundamente afectado y recuerda a la mujer con la que tanto discutía, pero que en el donde apreciaba demasiado.

Pepa, al saber la situación de la hacienda Elizondo, alerta a Rosario sobre el peligro de Armando si continúa allí al lado Dínora y Fernando. Rosario acude a la hacienda Elizondo para hablar con su esposo.

>> Conoce la historia de los hermanos Reyes , tres hombres que buscarán vengarse de una poderosa familia que les trajo desgracia, pero que se cruzarán a tres hermosas mujeres que cambiarán sus planes, las hermanas Elizondo .