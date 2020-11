Los hermanos Reyes se presentan con la policía en la hacienda Elizondo

Armando y Fernando acuden al casino, pero este pierde la fortuna de Gabriela. No obstante, no se rinde e invita a todos sus amigos a la hacienda para seguir jugando y apostando. A pesar de que Gabriela no está de acuerdo con todo esto, le permite a su esposo hacer lo que quiera en su vida.

Al ver que Fernando continúa con las actividades ilícitas en la hacienda Elizondo y la convierte en una casa de juegos, Juan, advertido de esta situación y tras darse cuenta de que Escandón hirió a Olegario, llega a la hacienda acompañado de la policía y de todos sus hermanos para detender lo que está sucediendo.

Fernando pone la cara a las autoridades en compañía de Armando y, aunque se defiende con mentiras en el interrogatorio por las heridas que le ocasionó a Olegario, el hombre consigue ser apoyado ser apoyado por Gabriela, pero sí se lleva un fuerte golpe por parte de Juan Reyes y es llevado a la comisaría.

>> Conoce la historia de los hermanos Reyes , tres hombres que buscarán vengarse de una poderosa familia que les trajo desgracia, pero que se cruzarán a tres hermosas mujeres que cambiarán sus planes, las hermanas Elizondo .