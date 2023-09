Muriel le advirtió a Rosario las consecuencias que tendría que enfrentar si la echaba de su casa

Uno de los personajes que más ha dado de qué hablar en Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable , es Rosario Montes, pues su cercana relación con Juan David Reyes y su oscuro pasado la han convertido en una mujer misteriosa y atractiva para muchos televidentes. Durante el capítulo 10 de la producción, la mujer recibió una fuerte advertencia por parte de su hija, quien llegó a San Marcos para relacionarse de una mejor forma con su ella.

Luego de que el médico revisara a la cantante y le recomendara un poco de reposo debido a lo mal que la dejó la visita, Muriel aprovechó para para pedirle que viajaran de vuelta a su ciudad para volver a tener la familia que habían conformado; sin embargo, la situación se salió un poco de control.

Mira también: Paola Rey dice que la imitación de cuero es infaltable para ser una Elizondo en Pasión de Gavilanes

“¿Por qué no entiendes que en este lugar no cabemos las dos? Te vas a ir, te vas”, señaló la enamorada del hijo de Juan y Norma, a lo que la joven contestó: “así te revientes de la rabia, no te voy a dar gusto, mamá. A mí no me echas como a un perro y, si lo haces, mañana no solo me tendrás aquí, sino también a papá”.

No te pierdas: Natasha Klauss: detalles de su vida, la segunda temporada de Pasión de Gavilanes y confesiones

Adicionalmente, Muriel reveló que dar con su paradero no fue una tarea difícil, pues pudo localizarla gracias a las bondades de la tecnología. Por su parte, Gunther, mencionó que, si llegaba a echar a la joven de la casa, él mismo empacaría sus maletas y se iría también, dejándola sin la compañía que él le ha brindado como un fiel empleado.

Publicidad

Poco después llegó Panchita, quien conoció a la hija de su amiga y descubrió cuáles eran sus verdaderas intenciones. Ante ello, intentó explicarle que el Bar Alcalá hace parte de la historia de Montes y de ella misma; sin embargo, sus comentarios no fueron tenidos en cuenta.

Te puede interesar: Bernardo Flores reveló cómo ha sido el cambio de Juan David en Pasión de Gavilanes: "yo era rubio"

No te pierdas Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play .

La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa. Gracias a su amor y lealtad hoy conforman una dinastía poderosa e influyente.