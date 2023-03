Zunilda y 'El Turco' llegan a un acuerdo, mientras que Josefa y Víctor a otro Las parejas están en un limbo puesto que no saben que sucederá ni tampoco si se sabrá la verdad. Víctor está seguro de que no quiere ver crecer a su hijo con otros padres así que acuerda que no reclamará al niño hasta que haya pasado el proceso de divorcio entre Josefa y Gustavo, para así tener a su hijo de vuelta e irse juntos dejos de la Villa.