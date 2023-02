Manuel le asegura a Mamá Petra que esa fue la última noche que había visto a Macarena, pues ellos terminaron por completo su relación y al ver que la joven no estaba con él, no tuvo otra opción más que irse y esperar a que regresara, cosa que no sucedió.

No te pierdas Oye Bonita en las tardes de Caracol Televisión.