Un día con Marcy, el golden retriever que roba corazones en Caracol Televisión

Mucho gusto, soy Marcy. Desde cachorro, alguien me dijo que "al que madruga, Dios le ayuda", por eso me levanto muy temprano para comenzar mi día con la mejor actitud. Soy muy activo, pero el hombre con el que trabajo necesita un poco más de energía. Por eso, siempre lo acompaño a tomar un café, mientras yo aprovecho para beber agua, perfecta para mi salud.

Las pausas activas son fundamentales. Siempre las recomiendo, especialmente las de mi compañero, que vienen acompañadas de estiramientos, masajitos y, por supuesto, mucho amor.

Después de unas horas, es necesario arreglar nuestro pelaje, por eso no puede faltar una peinadita. Te muestro un 'Get Ready With Me' de cómo mantengo mi cabellera perfectamente brillante y de paso aprovecho para relajarme un poco.

Primero, cepíllate delicadamente por todas las áreas necesarias; no olvides la pancita. Segundo, peina los nudos de abajo hacia arriba para evitar jalones. Tercero, relájate y disfruta.

Ahora llega la hora del juego, pues las rutinas y el ejercicio son esenciales para mantener mi físico. Mi compañero siempre guarda juguetes que me mantienen alerta; me encanta saltar y correr hasta quedar con la lengua afuera.

Finalmente, llega el momento de estar atento para cuidar a todos los que están trabajando en Caracol Televisión. Aunque debo admitir que hay momentos en los que me distraigo por culpa de mi compañero, ya que le gusta acariciarme y chismear, eso, sin duda, me entretiene, ¿les gustaría acompañarme a otra aventura?

¡Ahora permítanme compartirles algunos consejos caninos directamente desde mi experiencia! Primer tip: cuando quieras impresionar a tus humanos, recuerda que unos ojitos de cachorro siempre funcionan, ¡Créanme, es infalible! Si quieren un extra, añadan una patita levantada con gracia. ¡Éxito garantizado en conseguir mimos y golosinas!

Otro tip importante: ¡la siesta es sagrada! Mis siestas diarias son mi secreto para mantenerme tan enérgico y juguetón. Así que, humanos, aprendan de nosotros los expertos en descanso. Encuentren su lugar favorito, tomen una buena almohada (o hueso, en mi caso) ¡y a dormir se ha dicho! ¡Verán cómo transforma su día! ¡Woof woof!