En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer le dice al hijo de su primo que su “relación” no puede funcionar, pero él le responde que sí. Además, le confiesa que es capaz de enfrentarse a sus padres y contarles de su nuevo amor.
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Soraya manipula a Nandito y le pregunta si es capaz de todo por ella
La mujer le dice al hijo de su primo que su “relación” no puede funcionar, pero él le responde que sí. Además, le confiesa que es capaz de enfrentarse a sus padres y contarles de su nuevo amor.