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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Cuando el teléfono está sonando, María está bajando las escaleras y aprovecha para contestar la llamada. Al escuchar la voz se sorprende, pues es Soraya y le asegura que se vengará de todos.

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Soraya llama a casa de los De La Vega, pero no cuenta con que María atenderá

Cuando el teléfono está sonando, María está bajando las escaleras y aprovecha para contestar la llamada. Al escuchar la voz se sorprende, pues es Soraya y le asegura que se vengará de todos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de jun, 2026
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