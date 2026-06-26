En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Cuando el teléfono está sonando, María está bajando las escaleras y aprovecha para contestar la llamada. Al escuchar la voz se sorprende, pues es Soraya y le asegura que se vengará de todos.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Soraya llama a casa de los De La Vega, pero no cuenta con que María atenderá
Cuando el teléfono está sonando, María está bajando las escaleras y aprovecha para contestar la llamada. Al escuchar la voz se sorprende, pues es Soraya y le asegura que se vengará de todos.