Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer va a donde su primo y le pide que le confíe un abogado. Al inicio él no quiere porque siente que hay algo malo, pero acepta. Soraya le pide ayuda a su abogado para salirse con la suya.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Soraya le dice a su abogado que quiere arruinar la vida de Luis Fernando

La mujer va a donde su primo y le pide que le confíe un abogado. Al inicio él no quiere porque siente que hay algo malo, pero acepta. Soraya le pide ayuda a su abogado para salirse con la suya.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de jun, 2026
Comparta en:
Thumbnail