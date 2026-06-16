En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer va a donde su primo y le pide que le confíe un abogado. Al inicio él no quiere porque siente que hay algo malo, pero acepta. Soraya le pide ayuda a su abogado para salirse con la suya.
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Soraya le dice a su abogado que quiere arruinar la vida de Luis Fernando
La mujer va a donde su primo y le pide que le confíe un abogado. Al inicio él no quiere porque siente que hay algo malo, pero acepta. Soraya le pide ayuda a su abogado para salirse con la suya.