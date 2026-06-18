En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer llama al joven y lo convence de visitarla en su casa, pero cuando él llega se interesa por su hijastra. Sin embargo, Soraya le dice que quiere ser una mamá con él e intenta besarlo.
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Soraya invita a Nandito a su casa e intenta besarlo
La mujer llama al joven y lo convence de visitarla en su casa, pero cuando él llega se interesa por su hijastra. Sin embargo, Soraya le dice que quiere ser una mamá con él e intenta besarlo.